Родственников погибших при крушении Ан-24 разместят в гостинице

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Власти Благовещенска бесплатно разместят в местной гостинице прибывающих в регион родственников погибших в крушении Ан-24, сообщает мэрия.
«Прибывающим в Благовещенск родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой будет предложено бесплатное размещение в гостинице “Дружба”. Кроме того, город готов оказать семьям всю необходимую поддержку», — говорится в сообщении.
Прибывающие в город родственники погибших могут обращаться на круглосуточную горячую линию 8 (4162) 999−112.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.