В Башкирии из окна третьего этажа выпал семилетний ребенок

Летний сезон с открытыми окнами вновь напомнил о смертельной опасности для детей. В Мелеузе произошел тяжелый несчастный случай. Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, накануне, 24 июля, трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.
— Мальчика 2018 года рождения с множественными травмами экстренно доставили в Мелеузовскую центральную районную больницу. Медики борются за его жизнь, — сообщили в ведомстве.
Госкомитет обращается ко всем родителям с настоятельной просьбой усилить меры предосторожности. Специалисты рекомендуют устанавливать специальные защитные устройства на окна и никогда не оставлять малышей без присмотра возле открытых оконных проемов и на балконах.