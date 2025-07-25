Беспилотники уничтожены над девятью областями России

Кроме того, по информации министерства, восемь беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, три — над Курской областью, еще три — над Тамбовской областью. По два и одному дрону сбиты соответственно в Воронежской и Орловской областях.