Беспилотники уничтожены над девятью областями России

За ночь над регионами России сбито более ста беспилотников.
В ночь на 25 июля российские средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«…уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в telegram-канале ведомства. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской (26 аппаратов), Брянской (25), Ростовской (23) областями, а также над Азовским морем (девять целей).
Кроме того, по информации министерства, восемь беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, три — над Курской областью, еще три — над Тамбовской областью. По два и одному дрону сбиты соответственно в Воронежской и Орловской областях.
Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о наличии угрозы со стороны украинских беспилотников. На всем Северном Кавказе был введен оперативный план «Ковер», пишет «Царьград». Режим повышенной опасности, связанный с угрозой применения дронов, действовал также на территории Дагестана, Адыгеи, Астраханской области и Ставропольского края.