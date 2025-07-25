Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников за ночь 25 июля над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Основной удар боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского сосредоточили на двух областях России. 26 вражеских БПЛА российские военные сбили над территорией Белгородской области, 25 — над Брянской и еще 23 — над Ростовской.
Кроме того, российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, восемь — над территорией Краснодарского края, пять — в Ставропольском крае.
Также по три дрона ВСУ российские силы ПВО уничтожили в Курской и Тамбовской областях. Два беспилотника были сбиты в Воронежской области и один — в Орловской.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что минувшей ночью над территорией Невинномысска Ставропольского края российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 вражеских БПЛА.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что в его регионе и других областях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен и действует план «Ковер».