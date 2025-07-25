В Братске мотоциклист врезался в дерево и погиб

В Братске около 23 часов мотоциклист врезался в дерево и погиб. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть от очевидцев. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, за рулем был 38-летний житель Бикея. Он ехал по объездной дороге Братска через свой район.
— Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где и врезался в дерево. Мотоциклист умер от полученных травм по дороге больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного инцидента. По статистике, с начала 2025 года на дорогах Приангарья произошло 143 ДТП с мототранспортными средствами, в которых 17 человек погибли и 144 человека травмировались.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК РФ разбирается в деле о снятии трамваев с движения в Усть-Илимске.