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В Братске мотоциклист врезался в дерево и погиб

38-летний житель Бикея не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске около 23 часов мотоциклист врезался в дерево и погиб. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть от очевидцев. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, за рулем был 38-летний житель Бикея. Он ехал по объездной дороге Братска через свой район.

— Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где и врезался в дерево. Мотоциклист умер от полученных травм по дороге больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного инцидента. По статистике, с начала 2025 года на дорогах Приангарья произошло 143 ДТП с мототранспортными средствами, в которых 17 человек погибли и 144 человека травмировались.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК РФ разбирается в деле о снятии трамваев с движения в Усть-Илимске.