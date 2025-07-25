В Братске мотоциклист врезался в дерево и погиб

В Братске около 23 часов мотоциклист врезался в дерево и погиб. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть от очевидцев. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, за рулем был 38-летний житель Бикея. Он ехал по объездной дороге Братска через свой район.