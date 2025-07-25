В Приморье работника завода засыпало несколькими тоннами зерна

Один из сентябрьских дней 2024-го на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья начался как обычно. Работники спешили выполнить план, а начальник смены торопился поскорее опустошить силос с зерном. Но жажда быстрее выполнить план и пренебрежение правилами безопасности обернулись страшной трагедией. На одного из работников высыпались тонны зерна, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру края.
Все произошло в считанные минуты. Начальник смены дал незаконное указание работнику проверить остатки зерна в силосе. Мужчина спустился вниз — и попал в смертельную ловушку.
Несколько тонн сыпучего продукта обрушились на работника. Спасти его было невозможно.
Суд вынес приговор. Год и шесть месяцев условного заключения — такая цена за человеческую жизнь. Кроме того, бывший начальник смены больше никогда не сможет занимать должности, связанные с обеспечением безопасности труда.
Ранее мы писали, что три сотрудника умерли на рабочих местах в Приморье.