В Приморье работника завода засыпало несколькими тоннами зерна

Один из сентябрьских дней 2024-го на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья начался как обычно. Работники спешили выполнить план, а начальник смены торопился поскорее опустошить силос с зерном. Но жажда быстрее выполнить план и пренебрежение правилами безопасности обернулись страшной трагедией. На одного из работников высыпались тонны зерна, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру края.