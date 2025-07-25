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Минобороны: силы ПВО сбили над территорией России 105 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью перехватили и уничтожили над территорией РФ 105 украинских БПЛА самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью перехватили и уничтожили над территорией РФ 105 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете Минобороны РФ.

Так, 26 БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью, 25 дронов — над Брянской областью. Еще 23 беспилотника сбили над Ростовской областью.

Кроме того, 9 дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря, 8 — над Краснодарским краем, 5 — над Ставропольским краем.

По три дрона сбили над Курской и Тамбовской областями, два беспилотника уничтожили над Воронежской областью и один над Орловской областью.

При этом губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее сообщил о самой массированной атаке беспилотников на регион. Также обломки сбитых дронов ранили пассажиров поезда в Краснодарском крае.

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