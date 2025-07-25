В ЛНР военные ВСУ убили дроном сдавшихся в плен сослуживцев

Около Серебрянского леса в ЛНР военные ВСУ убили дроном сослуживцев, которые сдались в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По словам собеседника агентства, рядом с Серебрянским лесом передовое российское подразделение продвинулось вглубь обороны ВСУ. Бойцы РФ окружили одну из украинский позиций. После боя трое оставшихся в живых военных ВСУ решили сдаться.
«Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном», — рассказал Андрей Марочко.
В результате двое военных скончались на месте, еще один умер во время эвакуации от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в ДНР украинские военные убили дронами 15 сослуживцев, которые сдались в плен.