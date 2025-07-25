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В ЛНР военные ВСУ убили дроном сдавшихся в плен сослуживцев

Андрей Марочко рассказал, что дрон ударил по военным ВСУ, когда они начали двигаться в сторону российских позиций.

Источник: Аргументы и факты

Около Серебрянского леса в ЛНР военные ВСУ убили дроном сослуживцев, которые сдались в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По словам собеседника агентства, рядом с Серебрянским лесом передовое российское подразделение продвинулось вглубь обороны ВСУ. Бойцы РФ окружили одну из украинский позиций. После боя трое оставшихся в живых военных ВСУ решили сдаться.

«Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном», — рассказал Андрей Марочко.

В результате двое военных скончались на месте, еще один умер во время эвакуации от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в ДНР украинские военные убили дронами 15 сослуживцев, которые сдались в плен.