Акмолинка лишилась 6 млн тенге после просмотра видео в TikTok

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 июля в один из районных отделов полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестное лицо под предлогом инвестирования обманным путем завладело ее деньгами на сумму 6 млн тенге.