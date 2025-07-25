Акмолинка лишилась 6 млн тенге после просмотра видео в TikTok

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 июля в один из районных отделов полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестное лицо под предлогом инвестирования обманным путем завладело ее деньгами на сумму 6 млн тенге.
Выяснилось, что просматривая видеоролики в социальной сети TikTok, потерпевшая увидела рекламу быстрого заработка и оставила свой номер телефона. Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и убедил зарегистрироваться на онлайн-платформе.
«Под руководством злоумышленника потерпевшая указала свои персональные данные, привязала банковские карты и оформила несколько кредитов на общую сумму более 6 млн тенге. Полученные средства по указанию мошенника она переводила на счета различных ИП», — рассказали в ДП Акмолинской области.
Впоследствии связь прервалась, а женщина осталась с крупной кредитной задолженностью. По данному факту начато досудебное расследование.