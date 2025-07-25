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В 2025 году на Южном Урале по линии МВД зафиксировано 600 коррупционных преступлений

С начала 2025 года в Челябинской области только по линии МВД зафиксировано 600 коррупционных преступлений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Такую цифру привели в региональном Главке МВД по итогам заседания коллегии. На ней подвели результаты работы за январь-июнь.

«Одним из основных направлений деятельности полиции остается противодействие экономической преступности. Правоохранительными органами задокументировано 600 преступлений коррупционной направленности, в том числе 130 фактов дачи взятки», — говорится в комментарии.

Кроме того, выявлено 47 преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 19 — связанных с оборонно-промышленным комплексом и четыре — топливно-энергетическим комплексом.

Ранее сообщалось, что уровень преступности в Челябинской области в первом полугодии снизился на 7%. На 5,3% (до 61,6%) удалось повысить раскрываемость преступлений, в том числе на 5,9% — тяжких и особо тяжких.