На Западе признали, что ошиблись в Зеленском.
У президента Украины Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, и он больше не способен эффективно управлять страной. Об этом сообщил одна из британских газет.
«Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы», — пишет Telegraph. Авторы статьи подчеркивают, что президент неоднократно продлевал военное положение, что сопровождается усилением давления на оппозицию и ограничением свободы слова.
По информации издания, за последний год на Украине были закрыты многие оппозиционные СМИ, а также увеличилось число задержанных среди предпринимателей и политиков. В статье утверждается, что в отношении части из них возбуждаются дела о связях с Россией без достаточных оснований. Авторы материала считают, что существует риск повторения действий прежних украинских лидеров, обвинявшихся в коррупции.
Ранее политический деятель Олег Царев выразил мнение, что сейчас существует возможность усилить давление на главу действующей украинской власти Владимира Зеленского, пишет «Царьград». Президент Украины, который одобрил закон, сужающий самостоятельность антикоррупционных структур — НАБУ и САП, в ответ на резкую критику со стороны западных партнеров и недовольство внутри страны выступил с инициативой об аннулировании этого нормативного акта. Царев отметил, что в текущей ситуации Зеленский продемонстрировал уязвимость, чем может воспользоваться оппозиция для наращивания протестной активности.