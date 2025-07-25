«Теперь он часть проблемы»: на Западе призвали Зеленского уйти

По информации издания, за последний год на Украине были закрыты многие оппозиционные СМИ, а также увеличилось число задержанных среди предпринимателей и политиков. В статье утверждается, что в отношении части из них возбуждаются дела о связях с Россией без достаточных оснований. Авторы материала считают, что существует риск повторения действий прежних украинских лидеров, обвинявшихся в коррупции.