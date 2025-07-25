РЖД: На станции в Ростовской области обломки БПЛА повредили контактную сеть

На станции Песчанокопская в Ростовской области обломки беспилотника повредили контактную сеть. Пострадавших нет, однако сбился график движения: в пути задерживаются десять пассажирских поездов. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
— Сегодня в 01:23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до пяти часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, — говорится в Telegram-канале РЖД.
В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов также повредили окна жилых домов.
Ранее над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о громких звуках, вспышках и срабатывании сигнализаций у автомобилей, предположив, что сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам Вооруженных сил Украины. По словам местных жителей, слышно было не менее четырех взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальной информации на данный момент не поступало.