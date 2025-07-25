Выращивание риса становится опасным: засуха может охватить весь Казахстан

В Водном кодексе Казахстана такие советы прописаны, но у них нет полномочий — они только консультируют. Необходимо внести изменения в кодекс и наделить их реальной властью. В Австралии, Канаде, странах Европы такие системы уже работают. Нам тоже нужно идти этим путём.