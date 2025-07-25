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Близкий друг погибшего в крушении Ан-24 рассказал о роковом стечении обстоятельств

Один из пассажиров разбившегося самолета Ан-24, Юрий Садков, перед трагедией предупреждал близких о задержке рейса, однако так и не смог выйти на связь перед вылетом. Об этом сообщил его друг Дмитрий Гарчу. По его словам, их последняя встреча состоялась 22 июля, за два дня до катастрофы.

Близкий друг погибшего при крушении Ан-24 рассказал о последней встрече с ним.

Один из пассажиров разбившегося самолета Ан-24, Юрий Садков, перед трагедией предупреждал близких о задержке рейса, однако так и не смог выйти на связь перед вылетом. Об этом сообщил его друг Дмитрий Гарчу. По его словам, их последняя встреча состоялась 22 июля, за два дня до катастрофы.

«Он (Садков — прим. URA.RU) обещал позвонить перед вылетом, 24-го утром. Но так и не позвонил. Он садился там, в Благовещенске… Он отзвонился маме и сказал, что рейс, вроде, задерживают. Обещали, что их заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. По итогу они вылетели и не долетели до Тынды», — рассказал Гарчу в беседе с РЕН ТВ.

Собеседник отметил, что о трагедии узнал случайно из telegram-каналов, когда увидел опубликованный список погибших. Гарчу подчеркнул, что Садков был для него самым близким человеком и настоящим другом.

Ранее пассажирка Елена, находившаяся на борту разбившегося Ан-24 вместе со своей семьей и следовавшая до Хабаровска, сообщила, что перелет прошел без происшествий и на борту не возникло никаких внештатных ситуаций, пишет «Царьград». После плановой технической остановки в Хабаровске, где Елена с семьей сошла с самолета, воздушное судно отправилось в сторону Тынды, однако в конечный пункт своего маршрута так и не прибыло.