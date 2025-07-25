Близкий друг погибшего в крушении Ан-24 рассказал о роковом стечении обстоятельств

«Он (Садков — прим. URA.RU) обещал позвонить перед вылетом, 24-го утром. Но так и не позвонил. Он садился там, в Благовещенске… Он отзвонился маме и сказал, что рейс, вроде, задерживают. Обещали, что их заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. По итогу они вылетели и не долетели до Тынды», — рассказал Гарчу в беседе с РЕН ТВ.