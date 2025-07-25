Близкий друг погибшего в крушении Ан-24 рассказал о роковом стечении обстоятельств

Близкий друг погибшего при крушении Ан-24 рассказал о последней встрече с ним.
Один из пассажиров разбившегося самолета Ан-24, Юрий Садков, перед трагедией предупреждал близких о задержке рейса, однако так и не смог выйти на связь перед вылетом. Об этом сообщил его друг Дмитрий Гарчу. По его словам, их последняя встреча состоялась 22 июля, за два дня до катастрофы.
«Он (Садков — прим. URA.RU) обещал позвонить перед вылетом, 24-го утром. Но так и не позвонил. Он садился там, в Благовещенске… Он отзвонился маме и сказал, что рейс, вроде, задерживают. Обещали, что их заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. По итогу они вылетели и не долетели до Тынды», — рассказал Гарчу в беседе с РЕН ТВ.
Собеседник отметил, что о трагедии узнал случайно из telegram-каналов, когда увидел опубликованный список погибших. Гарчу подчеркнул, что Садков был для него самым близким человеком и настоящим другом.
Ранее пассажирка Елена, находившаяся на борту разбившегося Ан-24 вместе со своей семьей и следовавшая до Хабаровска, сообщила, что перелет прошел без происшествий и на борту не возникло никаких внештатных ситуаций, пишет «Царьград». После плановой технической остановки в Хабаровске, где Елена с семьей сошла с самолета, воздушное судно отправилось в сторону Тынды, однако в конечный пункт своего маршрута так и не прибыло.