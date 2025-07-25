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25 июля в Самаре нет интернета: причины сбоя и чем заняться без сети

25 июля жители Самары снова остались без мобильного интернета.

25 июля жители Самары снова остались без мобильного интернета. МТС, МегаФон и Билайн работают с перебоями — не функционируют онлайн-платежи, навигация и популярные приложения. Проблемы наблюдаются во всех районах города.

Основные причины отключения:

Угроза атак беспилотников — утром МЧС распространило экстренное предупреждение.

Временные ограничения связи для обеспечения безопасности.

Напомним, что 22 июля губернатор Вячеслав Федорищев сообщал о сбитых дронах в небе над регионом. Обычно интернет восстанавливается в течение нескольких часов после устранения угрозы.

Где искать актуальную информацию:

Официальные сайты операторов: МТС Самара, МегаФон Самара, Билайн Самара.

Бесплатные Wi-Fi-точки — список доступен на портале министерства цифрового развития области.

Что делать, если в Самаре пропал интернет?

Организуйте альтернативную связь.

Без Telegram и ВК оставаться на связи помогут:

SMS и звонки — проверьте их работоспособность.

Оффлайн-договорённости — назначьте место встречи (кафе, остановка) на случай проблем с интернетом.

Подготовьте наличные.

Без мобильного интернета могут не работать:

Платежи по СБП и бесконтактная оплата.

Терминалы в магазинах.

Совет: Всегда носите с собой 2000−3000 рублей на случай сбоев.

Чем заняться без интернета?

Если связь пропала, это отличный повод отвлечься от гаджетов!

Танцуйте под любимую музыку.

Откройте новую игру — например, Morphite или Alto’s Odyssey.

Пересмотрите сериалы — «Игра престолов» за выходные? Почему бы и нет!

Сделайте селфи и обновите аватарки.

Примерьте вещи и создайте свежие образы.

Переставьте мебель — это освежит интерьер и улучшит настроение.

Попробуйте планку — полезно для здоровья!

Откройте новую музыку — возможно, вы найдёте любимый трек.

Сочините стихи — рифмуйте всё подряд для тренировки мозга.

Составьте кроссворд — отличное занятие для развития памяти.

Заведите блог — продумайте концепцию будущего канала.

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