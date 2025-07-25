25 июля в Самаре нет интернета: причины сбоя и чем заняться без сети

Основные причины отключения:
Угроза атак беспилотников — утром МЧС распространило экстренное предупреждение.
Временные ограничения связи для обеспечения безопасности.
Напомним, что 22 июля губернатор Вячеслав Федорищев сообщал о сбитых дронах в небе над регионом. Обычно интернет восстанавливается в течение нескольких часов после устранения угрозы.
Где искать актуальную информацию:
Официальные сайты операторов: МТС Самара, МегаФон Самара, Билайн Самара.
Бесплатные Wi-Fi-точки — список доступен на портале министерства цифрового развития области.
Что делать, если в Самаре пропал интернет?
Организуйте альтернативную связь.
Без Telegram и ВК оставаться на связи помогут:
SMS и звонки — проверьте их работоспособность.
Оффлайн-договорённости — назначьте место встречи (кафе, остановка) на случай проблем с интернетом.
Подготовьте наличные.
Без мобильного интернета могут не работать:
Платежи по СБП и бесконтактная оплата.
Терминалы в магазинах.
Совет: Всегда носите с собой 2000−3000 рублей на случай сбоев.
Чем заняться без интернета?
Если связь пропала, это отличный повод отвлечься от гаджетов!
Танцуйте под любимую музыку.
Откройте новую игру — например, Morphite или Alto’s Odyssey.
Пересмотрите сериалы — «Игра престолов» за выходные? Почему бы и нет!
Сделайте селфи и обновите аватарки.
Примерьте вещи и создайте свежие образы.
Переставьте мебель — это освежит интерьер и улучшит настроение.
Попробуйте планку — полезно для здоровья!
Откройте новую музыку — возможно, вы найдёте любимый трек.
Сочините стихи — рифмуйте всё подряд для тренировки мозга.
Составьте кроссворд — отличное занятие для развития памяти.
Заведите блог — продумайте концепцию будущего канала.
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