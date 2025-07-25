Военные Таиланда и Камбоджи возобновили огонь

В ответ на эскалацию конфликта Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание в закрытом режиме. Инициатива созыва принадлежит премьер-министру Камбоджи Хун Манету, который обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться для предотвращения дальнейшего насилия. Причиной напряженности остается территориальный спор вокруг храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН признал Пра Вихеар частью Камбоджи, однако споры не утихают. В 2008 году Таиланд оспорил включение комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что привело к серии вооруженных столкновений в 2008—2011 годах.