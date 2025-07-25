Военные Таиланда и Камбоджи возобновили огонь

Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении перемирия.
Военные Таиланда и Камбоджи возобновили боевые действия на границе впервые за последние десять лет. Стороны применяют артиллерию, тяжелое вооружение и авиацию. Об этом сообщает тайское издание Khaosod.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки: что известно о вооруженном столкновении стран.
По данным Khaosod, в ночь на 25 июля военные Камбоджи несколько раз открывали огонь по позициям тайской армии, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Обстрелы начались около 4:30 утра по местному времени в районе храма Пра Вихеар. Тайская армия также зафиксировала передвижение камбоджийских танков вблизи границы. Камбоджийская газета Khmer Times сообщает о гибели настоятеля храма Ват Та Моан Сен Чей в результате авиаудара со стороны Таиланда.
В ответ на эскалацию конфликта Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание в закрытом режиме. Инициатива созыва принадлежит премьер-министру Камбоджи Хун Манету, который обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться для предотвращения дальнейшего насилия. Причиной напряженности остается территориальный спор вокруг храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН признал Пра Вихеар частью Камбоджи, однако споры не утихают. В 2008 году Таиланд оспорил включение комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что привело к серии вооруженных столкновений в 2008—2011 годах.
На фоне обострения ситуации Таиланд закрыл пограничные переходы, а Камбоджа объявила о снижении уровня дипломатических отношений, выслала тайского посла и отозвала своих дипломатов. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении перемирия.