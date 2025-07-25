Суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о мошенничестве и подлоге

Второй Западный окружной военный суд в пятницу, 25 июля, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшего замглавы Министерства обороны РФ генералу армии Павлу Попову, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Ивану Попову, заседание назначено на 11:30 мск», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
В пресс-службе суда уточнили, что апелляционную жалобу собирается рассматривать тройка судей, а сам обвиняемый будет участвовать в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи. Само судебное заседание начнется в открытом режиме.
Напомним, по данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов, а также экс-глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедова и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров внесли в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах, похитив более 25 млн рублей.
На прошлой неделе СК России возбудил новое дело в отношении Попова по двум эпизодам, связанным с получением взяток. Речь идет о сумме около 34 млн рублей.