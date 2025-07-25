Суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о мошенничестве и подлоге

Напомним, по данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов, а также экс-глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедова и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров внесли в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах, похитив более 25 млн рублей.