Две вазовские легковушки столкнулись на трамвайных путях в Самаре 24 июля

Это случилось в четверг вечером. Потребовалась госпитализация. Подробностями аварии поделились представители регионального главка.
28-летний мужчина на «пятерке» ехал по улице Аэродромной с Энтузиастов в сторону Авроры. При повороте налево врезался на трамвайных путях в «Гранту» с 48-летней женщиной за рулем.
Последняя следовала в противоположенном направлении. После столкновения ее отвезли в больницу. Правоохранители продолжают выяснять детали вечернего происшествия.
А на днях в Самарской области 37-летний водитель ВАЗ опрокинулся в ДТП с Mitsubishi.
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