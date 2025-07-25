Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две вазовские легковушки столкнулись на трамвайных путях в Самаре 24 июля

Это случилось в четверг вечером. Потребовалась госпитализация.

Это случилось в четверг вечером. Потребовалась госпитализация. Подробностями аварии поделились представители регионального главка.

28-летний мужчина на «пятерке» ехал по улице Аэродромной с Энтузиастов в сторону Авроры. При повороте налево врезался на трамвайных путях в «Гранту» с 48-летней женщиной за рулем.

Последняя следовала в противоположенном направлении. После столкновения ее отвезли в больницу. Правоохранители продолжают выяснять детали вечернего происшествия.

А на днях в Самарской области 37-летний водитель ВАЗ опрокинулся в ДТП с Mitsubishi.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.