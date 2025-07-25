Экс-вице-премьеру Башкирии вновь продлили арест

Господин Марзаев, в разное время возглавлявший госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии, республиканский минтранс, исполнявший обязанности министра ЖКХ и заместителя премьер-министра, был арестован 1 октября прошлого года. Басманный суд продлевал ему меру пресечения. Срок предыдущего ареста истекал 8 августа.
По версии следствия, господин Марзаев получил взятку от руководителя дорожно-строительной компании за покровительство при распределении государственных подрядов.
Вину обвиняемый не признает.