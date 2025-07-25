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Экс-вице-премьеру Башкирии вновь продлили арест

Басманный районный суд в четвертый раз продлил меру пресечения в виде ареста бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). До какой даты бывший чиновник останется под стражей, на сайте суда не говорится.

Источник: Freepik

Господин Марзаев, в разное время возглавлявший госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии, республиканский минтранс, исполнявший обязанности министра ЖКХ и заместителя премьер-министра, был арестован 1 октября прошлого года. Басманный суд продлевал ему меру пресечения. Срок предыдущего ареста истекал 8 августа.

По версии следствия, господин Марзаев получил взятку от руководителя дорожно-строительной компании за покровительство при распределении государственных подрядов.

Вину обвиняемый не признает.