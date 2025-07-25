Экс-вице-премьеру Башкирии вновь продлили арест

Басманный районный суд в четвертый раз продлил меру пресечения в виде ареста бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). До какой даты бывший чиновник останется под стражей, на сайте суда не говорится.