Житель Хабаровского края получил 18 лет за двойное убийство на дороге

Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, которое он совершил весной 2024 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в ночь на 24 марта обвиняемый вместе с братом выехал за пределы населённого пункта, взяв с собой охотничье ружьё. По дороге они наткнулись на двух мужчин. Между одним из них и подсудимым вспыхнул конфликт, и тот решил расправиться с обоими.
Мужчина достал из машины ружьё и выстрелил в оппонентов. Потерпевшие погибли на месте. На суде обвиняемый вину не признал и настаивал на версии самообороны, однако суд не счёл её убедительной.
Гособвинение представило доказательства, подтверждающие умышленное убийство. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание — 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на срок 1 год и 6 месяцев.
Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого два миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда в пользу родственников одного из погибших.