Житель Хабаровского края получил 18 лет за двойное убийство на дороге

По данным следствия, в ночь на 24 марта обвиняемый вместе с братом выехал за пределы населённого пункта, взяв с собой охотничье ружьё. По дороге они наткнулись на двух мужчин. Между одним из них и подсудимым вспыхнул конфликт, и тот решил расправиться с обоими.