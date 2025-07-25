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Житель Хабаровского края получил 18 лет за двойное убийство на дороге

Хабаровский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя посёлка Многовершинный.

Источник: Freepik

Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, которое он совершил весной 2024 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 24 марта обвиняемый вместе с братом выехал за пределы населённого пункта, взяв с собой охотничье ружьё. По дороге они наткнулись на двух мужчин. Между одним из них и подсудимым вспыхнул конфликт, и тот решил расправиться с обоими.

Мужчина достал из машины ружьё и выстрелил в оппонентов. Потерпевшие погибли на месте. На суде обвиняемый вину не признал и настаивал на версии самообороны, однако суд не счёл её убедительной.

Гособвинение представило доказательства, подтверждающие умышленное убийство. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание — 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на срок 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого два миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда в пользу родственников одного из погибших.