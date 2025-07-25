Военнослужащий ВСУ рассказал, какой ужас творится в украинской армии. Видео

«Морально-психологическое состояние, скажем так, оно никакое. Нам никто ничего толком не доводил. Все реально оставили только перед фактом. Все, вот это надо, все. Команда эта не обсуждается. Командование нашей 35-й бригады. Хотелось бы, чтобы они хотя бы эти 4−5 дней, как я там побыл, чтоб их так же завезли. Чтоб они, не знаючи куда, зачем, для чего, без всякого средства существования, так сказать. Чтобы они там посидели», — заявил военнопленный. Минобороны предоставило URA.RU видео рассказа Коновалова.