Солдат ВСУ не готовят перед отправкой на фронт.
Командование ВСУ отправляет бойцов на линию боевого соприкосновения без должной подготовки, экипировки и моральной поддержки, что приводит к массовой деморализации личного состава. Об этом сообщил украинский военнопленный Алексей Коновалов. По его словам, бойцы перед отправкой на передовую не получают информации о задачах и условиях службы, их ставят перед фактом участия в боевых действиях.
«Морально-психологическое состояние, скажем так, оно никакое. Нам никто ничего толком не доводил. Все реально оставили только перед фактом. Все, вот это надо, все. Команда эта не обсуждается. Командование нашей 35-й бригады. Хотелось бы, чтобы они хотя бы эти 4−5 дней, как я там побыл, чтоб их так же завезли. Чтоб они, не знаючи куда, зачем, для чего, без всякого средства существования, так сказать. Чтобы они там посидели», — заявил военнопленный. Минобороны предоставило URA.RU видео рассказа Коновалова.
Военный отметил, что командование обещает выплату значительных денежных средств за месяц службы, однако зачастую средства присваиваются офицерами, поскольку многие бойцы не возвращаются из зоны боевых действий. Коновалов также рассказал, что командиры подразделений ВСУ редко появляются на позициях и предпочитают руководить из глубины тыла. Он утверждает, что офицеры приписывают себе заслуги подчиненных и «выдают себя за героев», в то время как сами практически не участвуют в боях.
Кроме того, военнопленный обратил внимание на работу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), назвав их действия неэффективными и вызывающими недовольство среди населения. По словам Коновалова, в некоторых населенных пунктах Украины фиксировались случаи нападения на здания ТЦК, что, по мнению пленного, связано с растущим раздражением по поводу методов мобилизации и отношения к мирным гражданам.
Ранее украинский военнослужащий Владимир Кальновский, находящийся в плену, заявил, что среди бойцов ВСУ отсутствует желание участвовать в боевых действиях. Кальновский отметил, что украинские военные всеми возможными способами стараются избежать участия в конфликте, пишет «Царьград». Пленный привел пример, как двое офицеров ВСУ во время учений на полигоне воспользовались возможностью и самовольно покинули часть, выехав в Польшу.