Поврежден пассажирский поезд и здание вокзала: карта атак БПЛА за 25 июля

Кроме того, по восемь и пять беспилотников были перехвачены над Краснодарским и Ставропольским краями соответственно. Также три аппарата уничтожены в Курской области, еще три — над Тамбовской областью, два — в Воронежской области и один — в воздушном пространстве Орловской области.