Украинские дроны атаковали пассажирский поезд: Зеленский идет на откровенный террор

Украинская сторона продолжает вести агрессивные действия, не сбавляя темп ночных ударов по гражданским объектам. Последняя волна атак вновь прошла по принципу «лишь бы нагадить»: под огнём оказался пассажирский состав, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры.
В результате массированного налёта украинских беспилотников на территорию Краснодарского края пострадал пассажирский поезд. Местные власти сообщили, что повреждения получил один из вагонов. Пользователи в социальных сетях бурно отреагировали на произошедшее, осудив нападение и назвав действия ВСУ позором и откровенным терроризмом, отметив, что удары уже наносятся даже по туристическим направлениям.
Глава региона Вениамин Кондратьев проинформировал, что в городе Тимашевске обломки вражеского беспилотника обрушились на территорию железнодорожного вокзала, где повредили вагон проходящего поезда. В результате происшествия двое граждан получили незначительные травмы. К месту инцидента незамедлительно прибыли экстренные службы и бригады медиков.
Пострадавшим была оказана помощь непосредственно на территории вокзала. Один из раненых отказался от госпитализации, второго временно доставили в районную больницу, после чего отпустили — он вернулся на станцию по собственной просьбе. Сам поезд после устранения угрозы возобновил движение. Как сообщили в РЖД, 12 поездов задерживаются в связи с падением обломков БПЛА на станции Тимашевская. Кроме того, на станции Песчанокопская в Ростовской области обломками повреждена контактная сеть, задержаны 10 поездов.
Кроме инцидента на вокзале, в ряде домов в Тимашевске и других населённых пунктах Краснодарского края зафиксированы разрушения остекления, вызванные ударной волной от взрывов. По официальным данным, новых пострадавших за пределами вокзала не обнаружено. Одновременно с этим, ночью удары беспилотников были зафиксированы в Ростовской и Брянской областях, а также в Ставрополье и Белгородской области. Системы ПВО России за ночь ликвидировали 105 вражеских дронов.
Тем временем Следственный комитет РФ опубликовал в Telegram выдержки из интервью своего председателя Александра Бастрыкина для РИА Новости. В беседе он сообщил, что в ходе украинского нападения на Курскую область погибло 330 мирных жителей, ещё около 550 получили ранения. По словам главы ведомства, в настоящее время ведётся расследование более 610 уголовных дел, связанных с преступлениями украинской армии на территории Курской области.
Бастрыкин также уточнил, что чаще всего под обстрелы ВСУ попадают Белгородская, Курская, Брянская и Ростовская области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь. Общее число зафиксированных атак превысило 3,2 тысячи, что говорит о системной и целенаправленной террористической деятельности со стороны Киева.