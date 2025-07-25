Украинские дроны атаковали пассажирский поезд: Зеленский идет на откровенный террор

Пострадавшим была оказана помощь непосредственно на территории вокзала. Один из раненых отказался от госпитализации, второго временно доставили в районную больницу, после чего отпустили — он вернулся на станцию по собственной просьбе. Сам поезд после устранения угрозы возобновил движение. Как сообщили в РЖД, 12 поездов задерживаются в связи с падением обломков БПЛА на станции Тимашевская. Кроме того, на станции Песчанокопская в Ростовской области обломками повреждена контактная сеть, задержаны 10 поездов.