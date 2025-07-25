Прокуратура оценит техсостояние самолета Ан-24, который разбился в Тынде

Прокуратура оценит техническое состояние Ан-24 и безопасность полетов иркутской авиакомпании. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Специалисты проверят исполнение законодательства о безопасности полетов, защите прав пассажиров и их близких в иркутской авиакомпании и в аэропорту Благовещенска, — уточнили в ведомстве.
В ходе мероприятий будет дана оценка техническому обслуживанию воздушного судна и подготовке экипажа.
Напомним, Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании потерпел крушение в 15-ти километрах от аэропорта Тынды Амурской области. На борту воздушного судна находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия.