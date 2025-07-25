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Родственников погибших в авиакатастрофе разместят в гостиницах Хабаровска

Авиакомпания обеспечит проживание до вылета в Амурскую область.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» организует проживание для родственников погибших и пострадавших при крушении Ан-24. Людей разместят в гостиницах Хабаровска на время ожидания перелёта в Амурскую область. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для размещения определены два адреса:

  • Гостиница «Лайм» — улица Выборгская, 99.

  • Гостиница «Зарина» — улица Карла Маркса, 144 Г.

Чтобы решить вопрос заселения, нужно обратиться к представителю авиакомпании по телефону: 8 (924) 213−21−75.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Дёмин поручил выплатить по миллиону рублей семьям всех погибших жителей региона.

Для консультаций по механизму получения материальной помощи работает горячая линия Минсоцзащиты: 8 (4212) 23−23−23, 8 (909) 851−56−37 (круглосуточно).