Родственников погибших в авиакатастрофе разместят в гостиницах Хабаровска

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» организует проживание для родственников погибших и пострадавших при крушении Ан-24. Людей разместят в гостиницах Хабаровска на время ожидания перелёта в Амурскую область. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.