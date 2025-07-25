Родственников погибших в авиакатастрофе разместят в гостиницах Хабаровска

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» организует проживание для родственников погибших и пострадавших при крушении Ан-24. Людей разместят в гостиницах Хабаровска на время ожидания перелёта в Амурскую область. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для размещения определены два адреса:
Гостиница «Лайм» — улица Выборгская, 99.
Гостиница «Зарина» — улица Карла Маркса, 144 Г.
Чтобы решить вопрос заселения, нужно обратиться к представителю авиакомпании по телефону:
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Дёмин поручил выплатить по миллиону рублей семьям всех погибших жителей региона.
Для консультаций по механизму получения материальной помощи работает горячая линия Минсоцзащиты: