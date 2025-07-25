Президент Чечни Кадыров чуть не утонул в Бодруме

На место происшествия незамедлительно вызвали медицинскую бригаду, которая оказала необходимую помощь и доставила Кадырова в частную клинику. В настоящее время глава Чечни чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Медики оценивают состояние политика как стабильное. Официальных комментариев от представителей чеченских властей по поводу инцидента пока не поступало.