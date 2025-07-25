Президент Чечни Кадыров чуть не утонул в Бодруме

Кадыров чуть не утонул на турецком пляже, его доставили в больницу.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров чуть не утонул во время купания в турецком городе Бодрум. Об этом сообщает издание En.Haberler со ссылкой на очевидцев.
«Президент Чечни Кадыров едва не утонул в Бодруме», — отмечает турецкое СМИ. По данным источника, Кадыров почувствовал себя плохо на пляже провинции Мугла. Во время купания он внезапно начал задыхаться.
На место происшествия незамедлительно вызвали медицинскую бригаду, которая оказала необходимую помощь и доставила Кадырова в частную клинику. В настоящее время глава Чечни чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Медики оценивают состояние политика как стабильное. Официальных комментариев от представителей чеченских властей по поводу инцидента пока не поступало.