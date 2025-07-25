Таиланд допустил начало войны с Камбоджей

«Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», — заявил Пхумтхам Вечайчай, оценивая текущую обстановку на границе двух государств. Его слова передает France-Presse.