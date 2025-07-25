Таиланд допустил начало войны с Камбоджей

Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей.
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о потенциальной угрозе эскалации пограничного конфликта с Камбоджей до полномасштабной войны. Об этом политик сообщил журналистам.
«Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», — заявил Пхумтхам Вечайчай, оценивая текущую обстановку на границе двух государств. Его слова передает France-Presse.
Вооруженные силы Таиланда 24 июля нанесли авиационный удар по территории Камбоджи в ответ на применение камбоджийскими военными реактивных систем залпового огня. Минобороны Таиланда подчеркнуло, что действия вооруженных сил носили исключительно ответный и оборонительный характер, пишет 360.ru. Обострение ситуации произошло на фоне дипломатического противостояния: накануне Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня, а также выдворил камбоджийского дипломата.