У самолета S7 с рейсом Толмачево — Сочи возникли неполадки во время полета

По данным Flightradar, самолет совершил несколько кругов в зоне ожидания над территорией Новосибирской области, в районе Чулыма. По данным Mash Siberia, предварительной причиной возврата стала разгерметизация салона. Экипаж находится на связи с диспетчерской службой и ждет разрешения на посадку.