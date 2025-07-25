Главный свердловский следователь объяснил, почему стали чаще раскрывать убийства 90-х годов

Напомним, недавно было раскрыто страшное преступление, которое произошло 1 января 1993 года в Каменске-Уральском. Обвиняемый Виктор Петриченко познакомился на вокзале Екатеринбурга с семьей, и они пригласили его в Каменск-Уральский, чтобы вместе отметить Новый год. Новые знакомые выглядели как люди, у которых есть деньги, и Петриченко согласился. Во время празднования Петриченко подлил участникам застолья клофелин в напитки и достал припасенный слесарный молоток. Расправившись с уснувшими взрослыми, он выманил на кухню по очереди двоих детей и убил их. Прихватив 86 тыс. рублей, Петриченко скрылся.