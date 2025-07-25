Главный свердловский следователь объяснил, почему стали чаще раскрывать убийства 90-х годов

В Свердловской области стали массово раскрывать преступления, совершенные еще в 1990-е, благодаря усилению четвертого отдела по расследованию особо важных дел. Об этом заявил руководитель СУ СКР по региону Богдан Францишко.
«Мы разработали комплексный подход, алгоритмы действий, способных принести результат, регулярно заслушиваем и на уровне управления, и в рамках аналитических групп в каждом территориальном следственном отделе, как идет работа по нераскрытым убийствам. Активизировали использование криминалистических учетов и специализированной техники, и, разумеется, широко используем возможности современных криминалистических исследований», , — передает слова Францишко «Российская газета».
Сотрудники СК и полиции за первое полугодие раскрыли 45 уголовных дел о 63 преступлениях прошлых лет. В активной стадии расследования — еще 14 уголовных дел об убийствах, по которым 18 фигурантов задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, недавно было раскрыто страшное преступление, которое произошло 1 января 1993 года в Каменске-Уральском. Обвиняемый Виктор Петриченко познакомился на вокзале Екатеринбурга с семьей, и они пригласили его в Каменск-Уральский, чтобы вместе отметить Новый год. Новые знакомые выглядели как люди, у которых есть деньги, и Петриченко согласился. Во время празднования Петриченко подлил участникам застолья клофелин в напитки и достал припасенный слесарный молоток. Расправившись с уснувшими взрослыми, он выманил на кухню по очереди двоих детей и убил их. Прихватив 86 тыс. рублей, Петриченко скрылся.