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В РЖД сообщили о задержке пассажирских поездов в Ростовской области

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области.

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА на ж/д станции Песчанокопская повреждения получила контактная сеть, что привело к задержке десяти поездов, сообщает телеграм-канал «Телеграмма РЖД».

«Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет.

Также канал сообщил, что в 03:00 упавшие обломки сбитого беспилотника нарушили работу на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Обломки повредили остекление в вагоне поезда № 125 Москва — Новороссийск, там пострадал пассажир. Движение поездов на станции Тимашевская восстановили в 03:50. Однако из-за инцидента 12 поездов сейчас следуют с опозданием до одного часа.

Ранее также стало известно, что Ставропольский край минувшей ночью пережил самую массированную атаку дронов. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Владимиров.

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