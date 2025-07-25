В Бурятии возбудили уголовное дело из-за массового отравления в детском лагере

В Селенгинский районе Республики Бурятия произошло массовое отравление отдыхающих детского лагеря. Подробности приводит Telegram-канал «Сибирский Экспресс».
«Сейчас они получают лечение дома в амбулаторных условиях», — сообщили авторы публикации.
Как указали в «Сибирском Экспрессе», инцидент произошел в одном из детских лагерей у озера Щучье.
Впервые признаки норовируса были выявлены еще 22 июля, однако остановить распространение кишечной инфекции сразу не удалось. На данный момент известно, что не менее 24 находившихся в лагере уже заболели — среди них как юные гости учреждения, так и его сотрудники.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с фактами нарушения требований безопасности.
Стоит отметить, что похожая ситуация недавно произошла и на озере Еланик в Челябинской области. Во второй половине июля в одном из местных оздоровительных лагерей отправились 28 ребят.