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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за массового отравления в детском лагере

В Селенгинский районе Республики Бурятия произошло массовое отравление отдыхающих детского лагеря.

В Селенгинский районе Республики Бурятия произошло массовое отравление отдыхающих детского лагеря. Подробности приводит Telegram-канал «Сибирский Экспресс».

«Сейчас они получают лечение дома в амбулаторных условиях», — сообщили авторы публикации.

Как указали в «Сибирском Экспрессе», инцидент произошел в одном из детских лагерей у озера Щучье.

Впервые признаки норовируса были выявлены еще 22 июля, однако остановить распространение кишечной инфекции сразу не удалось. На данный момент известно, что не менее 24 находившихся в лагере уже заболели — среди них как юные гости учреждения, так и его сотрудники.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с фактами нарушения требований безопасности.

Стоит отметить, что похожая ситуация недавно произошла и на озере Еланик в Челябинской области. Во второй половине июля в одном из местных оздоровительных лагерей отправились 28 ребят.