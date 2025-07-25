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В Башкирии отремонтируют ключевой участок дороги

В Башкирии заасфальтируют 13 километров дороги в Ишимбайском и Белорецком районах.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Башкирии включили в план работ на 2025−2028 годы капитальный ремонт трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. В Управлении дорожного хозяйства региона уточнили, что работы затронут 13 километров дорожного полотна в Ишимбайском и Белорецком районах.

На вопрос о характере предстоящих работ, учитывая отсутствие асфальтового покрытия на этих участках, в ведомстве пояснили, что под капитальным ремонтом подразумевается полная замена на асфальтовое покрытие.

Представители дорожной службы отметили, что при наличии дополнительного финансирования рассматривается возможность расширения зоны ремонтных работ. В настоящее же время запланировано обновление только 13-километрового отрезка трассы.

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