В Башкирии отремонтируют ключевой участок дороги

Дорожные службы Башкирии включили в план работ на 2025−2028 годы капитальный ремонт трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. В Управлении дорожного хозяйства региона уточнили, что работы затронут 13 километров дорожного полотна в Ишимбайском и Белорецком районах.
На вопрос о характере предстоящих работ, учитывая отсутствие асфальтового покрытия на этих участках, в ведомстве пояснили, что под капитальным ремонтом подразумевается полная замена на асфальтовое покрытие.
Представители дорожной службы отметили, что при наличии дополнительного финансирования рассматривается возможность расширения зоны ремонтных работ. В настоящее же время запланировано обновление только 13-километрового отрезка трассы.
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