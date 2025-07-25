У основателя холдинга «Русагро» арестовали счета почти на три млрд рублей

Арест наложен на денежные средства Мошковича в различных московских банках. Ранее под арест попали 315 млн рублей в разной валюте, изъятые в ходе обысков в его автомобиле Mercedes-Maybach и офисе «Русагро». Также арестованы доли в уставном капитале «Русагро» и других компаниях, принадлежащих бизнесмену. В ходе обысков у Мошковича силовики обнаружили и изъяли более 650 тысяч долларов в автомобиле, а также более 1,6 млн евро, около 1,2 млн долларов и почти 29 млн рублей в офисе. Суд запретил собственнику и третьим лицам распоряжаться арестованными средствами и активами, а также совершать любые сделки по их отчуждению.