У основателя холдинга «Русагро» арестовали счета почти на три млрд рублей

Арест наложен на денежные средства Мошковича в различных московских банках.
Московский суд арестовал банковские счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича на сумму около трех миллиардов рублей. Обеспечительные меры были приняты в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
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«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича», — следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС. Судебные постановления уже вступили в законную силу.
Арест наложен на денежные средства Мошковича в различных московских банках. Ранее под арест попали 315 млн рублей в разной валюте, изъятые в ходе обысков в его автомобиле Mercedes-Maybach и офисе «Русагро». Также арестованы доли в уставном капитале «Русагро» и других компаниях, принадлежащих бизнесмену. В ходе обысков у Мошковича силовики обнаружили и изъяли более 650 тысяч долларов в автомобиле, а также более 1,6 млн евро, около 1,2 млн долларов и почти 29 млн рублей в офисе. Суд запретил собственнику и третьим лицам распоряжаться арестованными средствами и активами, а также совершать любые сделки по их отчуждению.
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Обеспечительные меры введены для возможного исполнения исковых требований потерпевших в случае обвинительного приговора. На данный момент сумма заявленных исков превышает 48 млрд рублей. Потерпевшими по делу признаны «ЭФКО пищевые ингредиенты», кипрская компания Solpro Investments LTD и бывший владелец холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров.
Следствие обвиняет Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Они убедили Владислава Бурова продать 85% акций «Солнечных продуктов» в обмен на инвестиции, которые так и не поступили. Ущерб компании изначально оценивался в 30 млрд рублей. В июне 2025 года в деле появился эпизод о даче взятки. Мошковичу предъявлено обвинение в передаче охотничьего карабина Blaser R8 стоимостью около 2,6 млн рублей бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову в обмен на покровительство.
Уголовное дело в отношении Мошковича и Басова возбуждено в конце мая 2025 года. Оба фигуранта находятся под арестом в московском СИЗО, свою вину они не признают. Сергей Иванов также арестован, срок его содержания под стражей продлен до 20 октября 2025 года.