Заслуженный пилот СССР назвал возможные причины крушения Ан-24

Смирнов указал, что Ан-24 — это очень удачный самолет, продемонстрировавший свою надежность за долгие годы эксплуатации. Летчик подчеркнул, что он сам налетал на Ан-24 несколько тысяч часов, и начинать ему довелось с грунтовых полос в Казахстане, где рулить приходилось буквально по грязи в распутицу, и воздушное судно хорошо себя показывало. Он указал, что на Ан-24 отличное оборудование, хорошая кабина пилотов и довольно комфортные условия для пассажиров.