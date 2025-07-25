Заслуженный пилот СССР назвал возможные причины крушения Ан-24

Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с «Российской газетой» заявил, что причин катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области может быть много, в том числе и технического характера.
Собеседник издания задался вопросом о том, почему экипажу не удалось совершить посадку с первого раза. Он отметил, что говорят о том, что самолет старый, однако возраст тут совершенно не при чем, и можно говорить лишь о системе поддержания летной годности.
Смирнов указал, что Ан-24 — это очень удачный самолет, продемонстрировавший свою надежность за долгие годы эксплуатации. Летчик подчеркнул, что он сам налетал на Ан-24 несколько тысяч часов, и начинать ему довелось с грунтовых полос в Казахстане, где рулить приходилось буквально по грязи в распутицу, и воздушное судно хорошо себя показывало. Он указал, что на Ан-24 отличное оборудование, хорошая кабина пилотов и довольно комфортные условия для пассажиров.
Как заметил собеседник издания, всегда надо смотреть на стечение обстоятельств, и не исключено, что расшифровка бортовых самописцев покажет, что был какой-то отказ, например, двигателя или чего-то еще из матчасти, и этого исключать нельзя. По словам Смирнова, безусловно, крайне важен уровень подготовки пилотов, и в столь суровых зонах должна работать профессиональная элита.
Летчик добавил, что аэропорт Тында — это аэропорт местных воздушных линий, где оборудование аэродрома и электроника не такие, как, в частности, в московских или петербургских воздушных гаванях, и оборудование не позволяет производить посадки в автоматическом режиме и практически при нулевой видимости.
«В северных широтах все падает на профессионализм командира корабля — ручное пилотирование и навыки это абсолютный приоритет», — заключил Смирнов.
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