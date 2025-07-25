Тральщики на учении ВМФ «Июльский шторм» репетируют точечные удары по минам. Видео

В ходе совместной операции по поиску и тралению мин в установленном районе кораблям удалось выявить и ликвидировать около 20 учебных мин. Кроме того, в рамках учения военные моряки отработали отражение атак безэкипажных катеров условного противника и уничтожение плавающих мин с применением малокалиберной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Экипажи также совершенствовали навыки совместного маневрирования, взаимодействия в составе группы и организации обороны при переходе морем и стоянке на якоре.