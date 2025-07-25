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Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области и на Кубани

Падение обломков дрона привело к нарушению работы контактной сети на станции Тимашевская.

Источник: Комсомольская правда

Более 10 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области, еще 12 поездов следуют с задержкой в Краснодарском крае. Причиной стало падение обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Согласно приведенным данным, из-за падения обломков дрона в 01:23 мск на станции Песчанокопская в Ростовской области повреждена контактная сеть. В результате с задержанием до пяти часов движется 10 пассажирских составов.

Кроме того, в 03:00 мск падение обломков беспилотников привело к нарушению работы контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Движение поездов смогли восстановить через 50 минут.

«Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда № 125 Москва — Новороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места», — уточняется в сообщении.

Напомним, украинские беспилотники атаковали Краснодарский край в ночь на пятницу, 25 июля. Фрагменты дронов повредили стекла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах, а также упали на территорию железнодорожной станции.