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Самолёт Новосибирск-Сочи возвращается в аэропорт после поданного сигнала ЧС

Самолет авиакомпании S7 подал сигнал ЧС по пути из Новосибирска в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Борт, который вылетел в Сочи, возвращается в аэропорт вылета в городе Новосибирске. Это следует из данных Flightradar. В настоящее время в ожидании посадки лайнер сделал несколько кругов на местностью в Новосибирской области.

Рейс Новосибирск-Сочи был отменен по техническим причинам, сообщили в Толмачево агентству ТАСС. Н данный момент, по информации Flightradar, лайнер уже сделал пять-шесть кругов в районе города Чулым в Новосибирской области.

Как сообщили РИА Новости в аэропорту, самолет, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается по технической причине.

Накануне в Амурской области произошла авиакатастрофа — там разбился Ан-24, на борту которого было 48 человек. Выживших при крушении нет. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил трехдневный траур в регионе по погибшим в авиакатастрофе Ан-24.