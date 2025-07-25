Перизат Кайрат сегодня вынесут приговор

С чего все началось
В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.
Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.
Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.
Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.
В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В марте стало известно, что фонд «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» принудительно ликвидируют.
Расследование дела было завершено 3 апреля.
В чем обвиняют Перизат Кайрат
Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева обвиняются по нескольким статьям: пункта 2 части 4 статьи 190 УК РК — мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, если это деяние причинило крупный ущерб; пункт 3 части 3 и пункта 1 части 2 статьи 218 УК РК — легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.
Ранее прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Что говорит сама Перизат Кайрат
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций.
Во время разбирательства выяснилось также, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат — она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, «как замутить диплом».
Какое наказание просит гособвинение
Прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, также гособвинитель предложил изменить Гани Алашбаевой меру пресечения. Также в столичном суде прокурор перечислил, что нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим у Перизат Кайрат и ее матери.
Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат — Гани Алашбаевой — были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги. А один из потерпевших пожалел вторую подсудимую, не согласился с предложенной прокурорами мерой пресечения для Гани Алашбаевой — матери Перизат Кайрат.
«Я считаю, что вина Перизат Кайрат доказана, и прошу иск удовлетворить по мере наказания в поддержку прокуроров. За исключением Гани Алашбаевой, мне очень жалко ее, и зная, что у нее проблемы со здоровьем, хочу выразить свое мнение о том, что ее (следует — прим. ред.) оставить также под домашним арестом», — заявил потерпевший.
Последствия громкого дела
Накануне вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал о планах пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность НПО в Казахстане.
«В целом сфера НПО требует корректировки, особенно законодательной. Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий. Последний судебный кейс, я думаю, вы все видели», — заявил Канат Искаков.
По его словам, в настоящее время министерством создана рабочая группа, а также готовятся новые поправки в закон об НПО. До этого о деле высказывался премьер-министр Олжас Бектенов.
«На мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно. Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, правоохранительные органы дадут нам конкретный механизм — каким образом осуществлялось хищение. И можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем», — прокомментировал глава правительства.