Перизат Кайрат сегодня вынесут приговор

«Я считаю, что вина Перизат Кайрат доказана, и прошу иск удовлетворить по мере наказания в поддержку прокуроров. За исключением Гани Алашбаевой, мне очень жалко ее, и зная, что у нее проблемы со здоровьем, хочу выразить свое мнение о том, что ее (следует — прим. ред.) оставить также под домашним арестом», — заявил потерпевший.