Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП произошло на МКАД в районе остановки «Тайнинская», движение затруднено

На МКАД в районе остановки «Тайнинская» произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

На МКАД в районе остановки «Тайнинская» произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

На месте аварии уже работают специалисты. Движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.

Ранее водитель кроссовера сбил пятерых пешеходов, в том числе двоих детей, переходивших дорогу на Бережковской набережной. Впоследствии его задержали правоохранители. В отношении мужчины 2001 года рождения возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 264 УК РФ.

7 июля в Саратове пьяный 30-летний автомобилист въехал в толпу детей, которые стояли на тротуаре около светофора. В результате аварии погибла 14-летняя девушка. Стоявших ближе к дороге двух человек от удара подбросило вверх.

До этого массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45-го километра МКАД после пересечения с Ленинским проспектом. Движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 3,7 километра.