Разбит пассажирский поезд и обесточен вокзал: чем обернулась ночная атака дронов ВСУ на Краснодарский край

Атака ВСУ обесточила вокзал в Краснодарском крае.
В ночь на 25 июля украинские дроны атаковали Краснодарский край и соседние регионы. По официальным данным, ПВО сбила восемь БПЛА, однако некоторые аппараты и их обломки вызвали повреждения домов и инфраструктуры, задержки поездов и перебои с электричеством. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Масштаб атаки.
Над Краснодарским крае сбито восемь беспилотниковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В ночь на 25 июля ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками по ряду российских регионов. По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем средствами ПВО было сбито восемь украинских дронов. Всего за ночь российские подразделения уничтожили 105 украинских беспилотников, большинство — над приграничными областями и акваторией Азовского моря.
Повреждения домов в Темрюкском и Славянском районах.
В результате атаки части беспилотников упали на территории населенных пунктов Кубани. По сообщениям регионального оперативного штаба, в станице Курчанской Темрюкского района фрагменты дрона выбили окна сразу в двух жилых домах. Аналогичный инцидент произошел в Славянске-на-Кубани, где осколки повредили два окна в одном из частных домов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Кубани обломки украинского БПЛА повредили стекла в домах.
Жители пострадавших домов не пострадали, возгораний и других серьезных разрушений зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на местах, обследуя территории на предмет возможных дополнительных повреждений и сбора обломков.
Обломки БПЛА рухнули на пассажирский поезд и здание вокзала.
Наиболее серьезные последствия были отмечены на железнодорожной станции Тимашевская. В 3:00 утра обломки сбитого беспилотника упали на территорию вокзала, повредили контактную электрическую сеть, а также остекление одного из вагонов пассажирского поезда № 125 «Москва — Новороссийск».
В результате происшествия пострадали два пассажира: один получил легкие травмы и был госпитализирован, второй отказался от госпитализации. Медицинская помощь была оказана незамедлительно, пострадавший после осмотра вернулся обратно на станцию.
В результате атаки были выбиты окна поездаФото: Илья Московец © URA.RU.
Временное отключение электроэнергии на вокзале быстро устранили, железнодорожные службы восстановили работу уже к 3:50. Несмотря на оперативную реакцию, с утра фиксировались задержки движения 12 поездов, время опоздания составляло до 60 минут.
Действия властей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация находится под полным контролем: «Все экстренные службы сработали оперативно. Электроснабжение вокзала восстановлено, железнодорожное сообщение не прерывалось». Специалисты продолжают обследовать периметры на предмет возможных неразорвавшихся боеприпасов и других угроз.
Главы муниципалитетов и оперативные службы докладывают о ситуации в части инфраструктуры и жилых домов. По предварительным данным, серьезных разрушений не произошло, очагов возгорания нет.
Ситуация в соседних регионах.
Кроме Краснодарского края, массовой атаке беспилотников подверглись Белгородская, Брянская, Ростовская и другие области, а также акватория Азовского моря. Особое внимание уделяется также охране объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.