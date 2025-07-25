Более ста тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей

«Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения», — пишет Bangkok Post, ссылаясь на данные министерства внутренних дел Таиланда. В этих временных пунктах обеспечивается базовое питание, медицинская помощь и жилье.