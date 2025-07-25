Начальник дежурной части УМВД Краснодара арестован по делу Baza

По версии следствия, передача служебной информации осуществлялась в интересах Telegram-канала Baza. Под стражу также заключен оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев.
Срок ареста составит 1 месяц и 27 суток. Аналогичная мера пресечения ранее была избрана в отношении старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. В рамках расследования 22 июля были проведены обыски в Москве, на территории Краснодарского и Красноярского краев, а также в Белгородской области.
Вечером того же дня представители МВД подтвердили задержание сотрудников полиции, передававших конфиденциальную информацию третьим лицам. 23 июля фигурантов из числа краснодарских полицейских доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.