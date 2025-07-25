В Челябинске бывший зять после ссоры сжег иномарку тестя

Все произошло в Тракторозаводском районе. Там во дворе одного из домов по улице Котина вспыхнула Hyundai Creta.
Полицейский установили, что возгорание произошло в результате умышленных действий.
«Во время опроса владельца транспортного средства возникли основания полагать, что к преступлению может быть причастен бывший супруг его дочери, с которым накануне произошел конфликт», — рассказали в городском УМВД.
Ущерб составил более 1,5 млн. рублей. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска райотдела полиции задержали местного жителя 1988 года рождения.
«Он облил автомашину бензином, который принес с собой в пластиковой бутылке, после чего поджег. Мотивом совершенного противоправного деяния стали личные неприязненные отношения с потерпевшим», — уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167. Фигурант в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.