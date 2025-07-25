Число погибших при ударе по АЗС в Таиланде выросло

В Таиланде количество гражданских лиц, которые погибли при ударе камбоджийских систем залпового огня «Град» 24 июля по автозаправочной станции и магазину Seven Eleven на территории провинции Сисакет, увеличилось до девяти, сообщает телеканал The Reporters.
Ранее было известно о гибели двух человек в самом магазине и двух человек на заправке, где он расположен.
Саперы обнаружили тела еще пяти погибших в развалинах полностью разрушенного магазина на АЗС. Таким образом, количество погибших увеличилось до девяти, говорится в репортаже. На кадрах видно, как военные и полицейские выносят на носилках тела погибших из полностью выгоревшего здания магазина.
Ранее минздрав Таиланда проинформировал об увеличении количества погибших в ходе таиландско-камбоджийского конфликта до 15 человек. Днем ранее — в четверг — было известно об 11 гражданских погибших и одном погибшем военнослужащем.