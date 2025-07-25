Самолет S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся в Сочи, был вынужден вернуться в новосибирский аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Самолет возвращается обратно в аэропорт вылета по техпричине. Вырабатывает топливо сейчас, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после взлета борт несколько раз кружил между Каргатом и Чулымом в Новосибирской области, передает РИА Новости.
Авиационные службы в разговоре с ТАСС также сообщили, что причиной возвращения борта в аэропорт вылета стала разгерметизация.
24 июля самолет Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что самолетом следовали 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.
Авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер также обратил внимание на то, что пассажирский самолет пытались приземлить при 10-балльной облачности и в окружении гор.