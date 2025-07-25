МИД Камбоджи созвало экстренное совещание по конфликту с Таиландом

По данным издания, поводом для встречи стал рост напряженности на границе между Камбоджей и Таиландом. На совещание были приглашены все послы. Главная задача встречи — обсудить пути урегулирования ситуации, а также найти дипломатические методы предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.