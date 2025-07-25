Лесной пожар под Геленджиком потушили

Сообщение о задымлении в районе горы Храпак поступило в диспетчерскую службу в вечернее время. Прибывшие на место специалисты обнаружили очаг возгорания на площади 0,5 га. К 20:03 пожар был локализован, а к утру — полностью ликвидирован. Работы велись силами лесопожарного центра Краснодарского края.