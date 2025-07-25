В Киргизии произошло землетрясение

На юге Киргизии в Джалал-Абадской области, как сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики, произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Подземные толчки были зафиксированы в пятницу в 3 часа 40 минут (0:40 по московскому времени). Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, располагался на территории Джалал-Абадской области, в трех километрах к юго-западу от села Кара-Булак.
По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры нет.
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