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В Киргизии произошло землетрясение

На юге Киргизии в Джалал-Абадской области, как сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики, произошло землетрясение магнитудой 4,3.

На юге Киргизии в Джалал-Абадской области, как сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики, произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу в 3 часа 40 минут (0:40 по московскому времени). Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, располагался на территории Джалал-Абадской области, в трех километрах к юго-западу от села Кара-Булак.

По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры нет.

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