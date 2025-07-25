Три беспилотника упали ночью на территории СНТ в Майкопе

«Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы 4 человека, но они уже вернулись в свои дома», — написал он и добавил, что специалисты работают на местах падения дронов.
Напомним, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов — 25 — было сбито над территорией Белгородской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше