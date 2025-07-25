42 мигрантов доставили в полицию после рейда в Екатеринбурге

Сотрудники полиции проверили ТРЦ «Карнавал», местный пляж и строительный объект на улице Энергостроителей.
Как сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в ходе рейда проверили 82 иностранных граждан. Из них 42 доставили в отдел полиции № 9.
Было составлено 12 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства: 6 по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России), 4 по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение правил миграционного учета), 2 по ст. 18.11 КоАП РФ (Уклонение от прохождения государственной идентификации (дактилоскопии)).
В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос о выдворении за пределы страны.
«Управление МВД России по Екатеринбургу обращается к гражданам, в том числе к иностранным, находящимся на территории областного центра и Свердловской области, с требованием неукоснительно соблюдать законодательство РФ, и напоминает об ответственности за его нарушение», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что 15 июля сотрудники отдела полиции № 8 Екатеринбурга со специалистами МЧС и прокуратуры провели рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Были проверены хостелы, которые расположены на улицах Очеретина и Чкалова.
Правоохранители проверили около 50 граждан, живущих в хостелах. Составлено 6 протоколов по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.